La Gantoise reste invaincue et reste en tête de JPL, Genk sans pitié pour Courtrai

Chafik Ouassal, journaliste football
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La Gantoise reste invaincue et reste en tête de JPL, Genk sans pitié pour Courtrai
Photo: © photonews
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Genk et La Gantoise clôturaient ce samedi de Jupiler Pro League avec la suite de la huitième journée et deux rencontres face à deux promus.

Après cette longue trêve, La Gantoise reprenait par un déplacement piège à Zulte-Waregem, promu qui a pris pas mal de points en début de saison avant d'enchainer deux défaites de suite contre Charleroi et Anderlecht.

Les Buffalos menaient rapidement grâce à Ibrahima Cisse (12e). Le gardien de Zulte tentait de capter un ballon mais était légèrement gêné par son coéquipier Kiilerich et lâchait le ballon. Cissé à l'affût en profitait pleinement pour pousser le ballon au fond des filets.

Les visiteurs ont globalement bien géré le premier acte et après le repos, Zulte-Waregem se montrait un peu plus pressant même si les Gantois restaient les plus dangereux. Sonko manquait le deuxième but Buffalo, bien servi par Michel-Ange Balikwisha, mais Gabriël sortait une belle parade pour bloquer le ballon.

Michel-Ange Balikwisha fait le break

Zulte Waregem terminait à dix. Malick Mbaye (74e) voyait rouge. Gand ratait encore l’occasion de sceller le match, cette fois Max Dean se heurtait à Gabriël. Finalement, sur un centre de Dean c'est Balikwisha, seul au second poteau, qui délivrait La Gantoise de la tête avec le 0-2 inscrit dans les arrêts de jeu.

La Gantoise reste invaincue après huit matchs. Les Buffalos s'impose et reprend ainsi la tête du classement, tandis que Zulte Waregem reste à la traîne avec 0 point sur 9.

Genk sans pitié pour des Kerels sans inspiration

Enfin, le KRC Genk n'a pas fait de cadeau aux Kerels. Daan Heymans (3e) ouvrait rapidement le score avant qu'un auto-but de Murray-Campbell (13e) ne double la mise des Limbourgeois. Shandre Campbell voyait rouge (49e) et laissait Courtrai à dix, avant que Rafiu Durosinmi (63e) ne triple le score.

Le match s'est joué dans le premier quart d'heure, durant lequel Genk a posé les bases de sa victoire en marquant deux buts rapides. Le carton rouge infligé à Campbell a définitivement mis fin à tout espoir de remontée du KVK.

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