Réaction "C'était ma première fois ici" : les mots d'Ivan Leko qui feront plaisir à La Louvière

Scott Crabbé, journaliste football
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"C'était ma première fois ici" : les mots d'Ivan Leko qui feront plaisir à La Louvière
Photo: © photonews
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Ivan Leko avait le sourire après la victoire de ce soir à La Louvière. Son équipe a été malmenée dans la dernière demi-heure, mais le coach croate voit surtout cela comme un rappel à l'ordre salutaire avant la Ligue des Champions.

C'est avec un regard impressionné qu'Ivan Leko a débarqué dans la salle de presse de l'Easi Arena à la suite de la victoire 1-4 des siens devant la RAAL. Le coach visiteur a confirmé son ressenti : bien qu'il ait déjà donné des prises de parole dans des auditoriums appartenant à la crème du football européen (il le fera d'ailleurs encore mardi à San Siro), la salle de presse louviéroise a bel et bien retenu son attention.

"C'est ma première fois ici", rappelle-t-il (il n'était pas encore en poste lors du déplacement du Club en région du Centre la saison dernière, n'arrivant qu'en cours d'exercice). "C'est très chouette, un beau stade, avec de l'ambiance et une salle de presse impressionnante. C'est tout de suite plus facile à souligner après une victoire, mais c'est agréable de voir quand le football belge va dans le bon sens". 

Le Club de Bruges a-t-il cru trop tôt que le match était gagné ?

Concernant la rencontre en elle-même, Bruges a livré un match à deux visages, maîtrisant d'abord son adversaire au point de mener 0-3, avant de se faire peur dans le dernier quart d'heure. Les Loups ont réduit le score via Nolan Gillot et pensaient bien hériter d'un penalty, finalement annulé à l'invitation du VAR.

"C'est une bonne leçon. J'ai aimé notre focus dans la première heure, notre maîtrise. Et puis, nous avons changé quelques joueurs. Et quand un détail change, le match peut changer, ça a été le cas ici. Merci pour la leçon. Cela nous rappelle qu'il faut rester humbles. Nous avons été nonchalants, parfois arrogants. Si cela avait été 2-3, ça aurait pu être assez compliqué pour nous".

Et maintenant, place à l'Inter 

Le bilan global est tout de même forcément positif. Même s'il faudra élever le niveau contre l'Inter Milan, le job est fait : "Je reste heureux de gagner après un seul entraînement avec tous les joueurs", rappelle Leko. 

De nombreux brugeois étaient sur le pont en sélection. Lee Hangbeom a même été préservé : "Il fallait gérer son jetlag. Jorne Spileers avait quitté l'équipe alors qu'il jouait très bien. Mon feeling me disait de lui laisser une nouvelle chance".
 

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Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 4-1 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 3-2 STVV STVV

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