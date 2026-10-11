D1 FFA : après Mons, le SL 16 confirme et croque Onhaye ; le RAEC Mons cale encore

On n'arrête plus le SL 16. Les U23 du Standard, qui ont fait chuter le RAEC Mons en milieu de semaine, ont enchaîné et se sont offerts Onhaye sur un large score ce dimanche.

Un peu plus tôt cette semaine, le SL 16 avait pu compter sur le renfort inattendu d'un certain Andi Zeqiri, en quête de rythme, pour s'imposer face au RAEC Mons. L'attaquant suisse avait inscrit... les trois buts des U23 du Standard de Liège face aux Dragons, un fait qui avait naturellement fait se hausser quelques sourcils.

Pas question de concurrence "déloyale" ce week-end : Zeqiri était bien occupé ce dimanche avec l'équipe A, qui affrontait le Sporting Charleroi. Et c'est donc avec une "vraie" équipe U23 que le SL 16 est venu à bout d'Onhaye, désormais 10e de D1 FFA, et prennent donc un peu d'air en milieu de classement.

Les jeunes Rouches l'ont emporté 4 buts à 1, avec des réalisations de Creemers par deux fois, de Sy et de Kalonji, Choisez inscrivant le seul but d'Onhaye à la 71e alors que le score était déjà de 3-0.

Le RAEC Mons ne relève pas la tête

La dernière victime des U23 Rouches, le RAEC Mons, se déplaçait de son côté à Habay-la-Neuve, une équipe pourtant en grande difficulté puisque avant-dernière de cette D1 FFA. Et les Dragons, qui se sont séparés de Georges Boateng après la défaite contre le SL 16, ont concédé un partage (2-2).

Pire : Mons aura été mené 2-0, et a donc dû aller chercher un petit point avec jusqu'auboutisme en égalisant à la 88e minute de jeu pour éviter la défaite. Le RAEC Mons, candidat déclaré et évident à la montée, n'est désormais que 6e au classement, 8 unités derrière le RWDM.





Des résultats qui donnent certainement le sourire au Sporting Charleroi, les Zèbres étant en pleine forme et devant se déplacer en Croky Cup le week-end prochain du côté du RAEC Mons pour le compte des 16e de finale.