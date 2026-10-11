D1 FFA : après Mons, le SL 16 confirme et croque Onhaye ; le RAEC Mons cale encore

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
D1 FFA : après Mons, le SL 16 confirme et croque Onhaye ; le RAEC Mons cale encore
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

On n'arrête plus le SL 16. Les U23 du Standard, qui ont fait chuter le RAEC Mons en milieu de semaine, ont enchaîné et se sont offerts Onhaye sur un large score ce dimanche.

Un peu plus tôt cette semaine, le SL 16 avait pu compter sur le renfort inattendu d'un certain Andi Zeqiri, en quête de rythme, pour s'imposer face au RAEC Mons. L'attaquant suisse avait inscrit... les trois buts des U23 du Standard de Liège face aux Dragons, un fait qui avait naturellement fait se hausser quelques sourcils. 

Pas question de concurrence "déloyale" ce week-end : Zeqiri était bien occupé ce dimanche avec l'équipe A, qui affrontait le Sporting Charleroi. Et c'est donc avec une "vraie" équipe U23 que le SL 16 est venu à bout d'Onhaye, désormais 10e de D1 FFA, et prennent donc un peu d'air en milieu de classement. 

Les jeunes Rouches l'ont emporté 4 buts à 1, avec des réalisations de Creemers par deux fois, de Sy et de Kalonji, Choisez inscrivant le seul but d'Onhaye à la 71e alors que le score était déjà de 3-0.

Le RAEC Mons ne relève pas la tête

La dernière victime des U23 Rouches, le RAEC Mons, se déplaçait de son côté à Habay-la-Neuve, une équipe pourtant en grande difficulté puisque avant-dernière de cette D1 FFA. Et les Dragons, qui se sont séparés de Georges Boateng après la défaite contre le SL 16, ont concédé un partage (2-2). 

Pire : Mons aura été mené 2-0, et a donc dû aller chercher un petit point avec jusqu'auboutisme en égalisant à la 88e minute de jeu pour éviter la défaite. Le RAEC Mons, candidat déclaré et évident à la montée, n'est désormais que 6e au classement, 8 unités derrière le RWDM. 

Des résultats qui donnent certainement le sourire au Sporting Charleroi, les Zèbres étant en pleine forme et devant se déplacer en Croky Cup le week-end prochain du côté du RAEC Mons pour le compte des 16e de finale. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. RWDM Brussels RWDM Brussels 8 19 6 1 1 13-7 6 G G P P G
2. Rochefort Rochefort 8 17 5 2 1 17-7 10 P P P G G
3. Meux Meux 8 16 5 1 2 15-8 7 G P G P P
4. Union SG Union SG 8 14 4 2 2 15-10 5 P G P G G
5. Tubize-Braine Tubize-Braine 8 14 4 2 2 11-10 1 P G P G P
6. Mons Mons 8 11 3 2 3 18-15 3 P G G P P
7. SL16 FC SL16 FC 8 10 3 1 4 12-7 5 P P P G G
8. Charleroi Charleroi 8 10 2 4 2 9-8 1 P P P G P
9. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 8 9 2 3 3 10-17 -7 P P G P P
10. Onhaye Onhaye 8 6 2 0 6 10-20 -10 G P P P P
11. Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 8 6 1 3 4 7-12 -5 P G P P P
12. F.C. Flénu F.C. Flénu 8 1 0 1 7 10-26 -16 P P P P P
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Mons
Habay-la-Neuve

Plus de news

Le capitaine de Courtrai n'épargne pas un équipier : "Tout simplement stupide"

Le capitaine de Courtrai n'épargne pas un équipier : "Tout simplement stupide"

23:00
Très critiqué, Senne Lammens se défend : "Un problème de communication ? Je ne crois pas"

Très critiqué, Senne Lammens se défend : "Un problème de communication ? Je ne crois pas"

22:30
Première réussie pour Emilio Ferrera à la tête du Patro, grosse désillusion pour Seraing

Première réussie pour Emilio Ferrera à la tête du Patro, grosse désillusion pour Seraing

21:37
Match fou entre Malines et STVV, et première victoire des Sang & Or cette saison !

Match fou entre Malines et STVV, et première victoire des Sang & Or cette saison !

21:20
L'Antwerp se tire une balle dans le pied à Westerlo et concède sa cinquième défaite d'affilée !

L'Antwerp se tire une balle dans le pied à Westerlo et concède sa cinquième défaite d'affilée !

20:45
"Ils n'étaient pas fatigués, vous savez" : les murs du Parc Duden ont tremblé

"Ils n'étaient pas fatigués, vous savez" : les murs du Parc Duden ont tremblé

20:20
🎥 La délivrance pour Jeremy Doku : un superbe but et une large victoire à Liverpool pour Manchester City

🎥 La délivrance pour Jeremy Doku : un superbe but et une large victoire à Liverpool pour Manchester City

19:25
Deux nouveaux blessés à l'Union : "Ils ne seront pas là la semaine prochaine"

Deux nouveaux blessés à l'Union : "Ils ne seront pas là la semaine prochaine"

19:00
Première décevante pour Chibani, plusieurs joueurs en échec : les notes de l'Union contre OHL Analyse

Première décevante pour Chibani, plusieurs joueurs en échec : les notes de l'Union contre OHL

18:45
Le chouchou des supporters de la RAAL enfin de retour : "Il est débarrassé de ses bobos" Réaction

Le chouchou des supporters de la RAAL enfin de retour : "Il est débarrassé de ses bobos"

18:30
Gros coup de bol, l'Union revient ! Direct Commenté Live

Gros coup de bol, l'Union revient ! Direct Commenté

17:22
Un coup de chance pour éviter le pire : l'Union cale à la maison contre Louvain

Un coup de chance pour éviter le pire : l'Union cale à la maison contre Louvain

17:55
1
"On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard

"On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard

18:10
1
"C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi

"C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi

17:42
3
"Pas été une grande réussite" : Mika Godts sévèrement jugé après sa première titularisation avec le PSG

"Pas été une grande réussite" : Mika Godts sévèrement jugé après sa première titularisation avec le PSG

17:39
La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard Analyse

La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard

17:00
2
"Je ne peux rien vous dire, je n'ai rien vu..." : Keita botte en touche sur le penalty réclamé par le Standard

"Je ne peux rien vous dire, je n'ai rien vu..." : Keita botte en touche sur le penalty réclamé par le Standard

17:20
2
"Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi Interview

"Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi

16:40
2
Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon" Interview

Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon"

16:20
8
L'entrejeu a déçu, l'attaque aussi : les notes du Standard, battu dans le choc wallon par Charleroi Analyse

L'entrejeu a déçu, l'attaque aussi : les notes du Standard, battu dans le choc wallon par Charleroi

16:00
Grosse polémique à Sclessin : le Standard de Liège privé d'un penalty face à Charleroi ?

Grosse polémique à Sclessin : le Standard de Liège privé d'un penalty face à Charleroi ?

16:05
6
Charleroi remporte méritoirement un petit choc wallon et prend dix points d'avance sur le Standard

Charleroi remporte méritoirement un petit choc wallon et prend dix points d'avance sur le Standard

15:23
Après les clubs de football, un nouvel investissement : Thibaut Courtois rachète une marque... qu'il utilise

Après les clubs de football, un nouvel investissement : Thibaut Courtois rachète une marque... qu'il utilise

15:31
1
Critiqué comme avec la Belgique : Senne Lammens dans le viseur d'une légende de Manchester United

Critiqué comme avec la Belgique : Senne Lammens dans le viseur d'une légende de Manchester United

15:04

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 8
Meux Meux 0-3 Rochefort Rochefort
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 Tubize-Braine Tubize-Braine
Charleroi Charleroi 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
SL16 FC SL16 FC 4-1 Onhaye Onhaye
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 2-2 Mons Mons
F.C. Flénu F.C. Flénu 2-5 Union SG Union SG

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Vitor Bruno fait du René Weiler : les supporters l'accepteront-ils bien longtemps ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux rien vous dire, je n'ai rien vu..." : Keita botte en touche sur le penalty réclamé par le Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard titof161 titof161 a propos de Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Grosse polémique à Sclessin : le Standard de Liège privé d'un penalty face à Charleroi ? Union 60 Union 60 a propos de Un coup de chance pour éviter le pire : l'Union cale à la maison contre Louvain Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved