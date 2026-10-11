De Bruyne impressionne avec Naples : Allegri couvre King Kev d'éloges (et recadre Noa Lang)

De Bruyne impressionne avec Naples : Allegri couvre King Kev d'éloges (et recadre Noa Lang)
Photo: © photonews
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Kevin De Bruyne a mis Naples sur la voie d'une convaincante victoire 3-0 contre Frosinone grâce à deux buts. Le Diable Rouge a été l'homme du match, mais l'entraîneur Massimiliano Allegri a regardé au-delà de ses seules statistiques après la rencontre. L'Italien a également expliqué pourquoi, selon lui, De Bruyne s'exprime le mieux lorsqu'il évolue un peu plus bas au milieu de terrain.

Naples a repris le championnat par une victoire qui donne un coup de boost à l'équipe. Massimiliano Allegri s'est dit satisfait de l'approche et de l'agressivité affichées par son équipe dès le début de la rencontre, même s'il estime qu'elle aurait pu faire encore mieux sur le plan offensif.

"Nous avons eu une bonne approche et nous avons été très agressifs au début, mais nous aurions dû mieux profiter des occasions que nous avons créées", a analysé l'entraîneur dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. Même après la pause, Naples a selon lui laissé passer des opportunités d'alourdir le score. Sur le plan défensif, Allegri a également relevé des points à améliorer, son équipe ayant concédé trop de tirs depuis l'extérieur de la surface.

Allegri préfère voir De Bruyne évoluer un peu plus bas

Avec ses deux buts, De Bruyne a été l'homme fort de la soirée. Allegri s'est donc montré particulièrement élogieux envers le Belge, qui ne fait pas la différence uniquement par ses statistiques selon lui.

"Comme les autres, il a livré un excellent match. Il nous apporte davantage au milieu de terrain que lorsque nous le positionnons plus bas sur le terrain", a déclaré Allegri. L'entraîneur a ainsi souligné que le rôle de De Bruyne ne doit pas forcément être le plus offensif possible pour exploiter au mieux ses qualités.

Allegri se réjouit au passage de pouvoir diriger des joueurs d'une telle qualité. "Entraîner des champions est beaucoup plus facile. J'ai vu des joueurs extraordinaires, dotés de génie et de talent, mais qui manquaient en même temps tellement de discipline. J'ai eu la chance d'entraîner beaucoup de joueurs de ce type et j'espère pouvoir continuer à le faire à l'avenir".

Lire aussi… 🎥 Kevin De Bruyne garde ses bonnes habitudes : le Diable Rouge plante un doublé

Noa Lang reçoit également un message clair

Outre De Bruyne, Noa Lang a lui aussi trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-0. C'est un encouragement pour le Néerlandais qui, selon Allegri, peut encore davantage tirer profit de ses qualités - car Lang fait partie, justement, de ces joueurs géniaux mais qui manquent de discipline.

"J'essaie beaucoup de parler avec lui. Jusqu'à présent, il a moins apporté qu'il n'aurait pu le faire, et il en est lui-même responsable", a affirmé l'entraîneur. "Je lui dis souvent : Dieu t'aide si tu t'aides toi-même. Il a beaucoup de potentiel".

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