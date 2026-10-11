Très critiqué, Senne Lammens se défend : "Un problème de communication ? Je ne crois pas"

Senne Lammens commence à être ciblé par les critiques en Premier League. Le gardien des Diables Rougees n'a pas été décisif contre Tottenham, et semble un peu coupable sur le but encaissé par son équipe. Il a raconté toute sa déception après la rencontre.

Senne Lammens et Manchester United vivent une première partie de saison frustrante. Les Red Devils sont actuellement 13e de Premier League et ont encore perdu deux points à domicile ce samedi face à Tottenham, encaissant le but égalisateur dans les arrêts de jeu.

"C'est très décevant car nous avions réussi à prendre l'avantage, à nous retrouver dans une position confortable, à 11 contre 10... c'est donc très décevant de prendre ce but en fin de rencontre", regrettait Lammens dans des propos relayés par le Manchester Evening News.

"Il faut en tirer des leçons car c'est ce genre de match que tu dois être capable de gagner (...) Nous faisons de bonnes choses dans le jeu mais défensivement, nous pouvons être meilleurs, plus solides", reconnaît le Diable Rouge, qui a été très critiqué après ce match par Gary Neville.

Senne Lammens nie tout problème de communication dans sa défense

"La saison passée, même quand nous n'étions pas dans un très bon jour, nous étions capables de gagner des matchs. Tu veux bien jouer mais aussi être capable de prendre les trois points quand tu n'es pas au mieux", pointe Lammens. "Parfois, tu vas bien jouer et tu ne parviendras pas à gagner non plus, c'est un juste milieu à trouver".

Sur le but encaissé, la défense de Manchester United semble particulièrement désorganisée. La communication aurait-elle pu être meilleure sur cette phase ? "Je ne l'ai pas encore revue mais je ne pense pas que c'était un problème de communication", estime Lammens.



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"D'abord, je pense qu'il faut empêcher les centres adverses. Il faut mettre plus de pression sur le porteur du ballon, car c'est trop facile pour lui de centrer", souligne le gardien de but de Manchester United. "Puis, ça se bouscule entre l'attaquant et Lisandro Martinez, mais je ne pense pas qu'il y a un problème de communication, non".