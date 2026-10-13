"Ça ne sert à rien" : Silvio Proto critique les huis clos et propose une solution forte

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Ça ne sert à rien" : Silvio Proto critique les huis clos et propose une solution forte
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Silvio Proto n'a pas apprécié que le choc wallon entre le Standard de Liège et Charleroi (0-1) se soit disputé dans un stade à huis clos. Le consultant et ancien gardien du Sporting d'Anderlecht pense que cette décision, prise après les incidents survenus à Sclessin en fin de saison dernière lors d'un match de play-offs entre les deux équipes, "ne sert à rien".

Le match de dimanche nous rappelait vivement les images malheureuses du Covid, où les rencontres se jouaient sans supporters. Le football sans ses fans n'a évidemment pas la même saveur. Silvio Proto en est conscient et ne comprend pas que le choc wallon ait été disputé à huis clos.

Silvio Proto critique les matchs à huis clos

"On devrait arrêter avec ces huis clos, ça ne sert à rien. Ce n’est pas normal que ce soient les joueurs qui soient punis de faits de supporters", a-t-il déclaré au micro de RTL Sports dans l'émission Dans le vestiaire. "Ils devraient avoir des sanctions, des points. Si vous faites un retrait de points, vous n’oserez plus rien faire."

Silvio Proto a connu des ambiances chaudes dans sa carrière. L'ancien gardien a notamment pu vivre le Clasico entre le Standard et Anderlecht directement sur le terrain. Il sait ô combien cela n'a rien à voir que les supporters soient présents ou non. Cela saute de toute façon aux yeux : le football professionnel sans ses supporters ne vaut presque rien.

Ce genre de décision fait ainsi réfléchir. Beaucoup estiment que ce n'était pas la meilleure décision à prendre. Certains regrettent que tous les supporters soient punis alors que ce sont uniquement quelques-uns qui ont semé la pagaille.

Le retour des supporters à Sclessin ce vendredi contre Dender


Ce vendredi, le Standard pourra à nouveau accueillir ses supporters. Les Rouches affronteront Dender en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00.

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