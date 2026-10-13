"See What's Next" : ce célèbre service de streaming vidéo a un accord pour la Coupe du monde 2030

Netflix franchit une nouvelle étape majeure dans son entrée dans le monde du sport. La plateforme de streaming a obtenu les droits de diffusion de la Coupe du monde de football 2030 et proposera les 104 matchs en direct. Un détail important est toutefois à noter : l’accord concerne, pour l’instant, uniquement l’Espagne et Andorre.

L’annonce a été faite mardi par Netflix lui-même. Dans un communiqué de presse officiel, l’entreprise américaine confirme avoir acquis les droits exclusifs pour les deux pays. Le tournoi, qui aura lieu dans quatre ans, accueille ainsi un nouveau diffuseur de premier plan.

Tous les matchs sur une seule plateforme

Les supporters espagnols et andorrans pourront suivre l’intégralité de la Coupe du monde sur Netflix. La plateforme ne compte toutefois pas se limiter au coup d’envoi et au coup de sifflet final. Des émissions d’avant-match, des analyses à la mi-temps, des débriefings ainsi que des programmes quotidiens consacrés aux meilleurs moments de la compétition seront également proposés.

Tous les matchs ne seront cependant pas réservés aux abonnés payants. Netflix promet qu’en Espagne, au moins un match par journée sera accessible gratuitement. Toutes les rencontres de l’équipe nationale espagnole, les deux demi-finales et la finale seront également proposées à une chaîne nationale pour qu'elles soient diffusées gratuitement.

Le nom de cette chaîne ne sera communiqué que plus tard. Aucun détail n’a non plus été révélé concernant le montant que Netflix versera pour cet accord.

Qu’est-ce que cela signifie pour la Belgique ?

Pour les supporters belges, rien ne change pour le moment. L’accord annoncé concerne exclusivement les marchés espagnol et andorran. Netflix n’a donc pas acquis les droits de diffusion du tournoi en Belgique.





La Coupe du monde 2030 sera une édition particulière. Cent ans après la première édition l’Espagne, le Portugal et le Maroc organiseront conjointement le tournoi. Par ailleurs, quelques matchs commémoratifs auront lieu en Argentine, au Paraguay et Uruguay, le premier hôte de la compétition en 1930.

Netflix investit depuis déjà plusieurs années dans la diffusion d’événements sportifs en direct. Aux États-Unis et au Canada, la plateforme détient déjà les droits des Coupes du monde féminines de 2027 et de 2031. En acquérant les droits de diffusion d’une Coupe du monde masculine dans son intégralité, elle franchit désormais une étape bien plus importante. Netflix avait même édité le jeu de foot officiel de la FIFA lors du dernier Mondial. Ce fut cependant un échec colossal.

Cet accord illustre la manière dont les plateformes de streaming s’imposent de plus en plus comme actrices incontournables aux côtés des chaînes de télévision traditionnelles. Une évolution positive ?