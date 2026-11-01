Felice Mazzù ne retrouve pas le sourire : Eupen piégé par Virton à domicile

Eupen a enchaîné une troisième défaite de rang en s'inclinant 1-2 contre Virton. Les Pandas avaient pourtant ouvert le score juste avant la pause.

Giflé 5-1 à Malines en Coupe, battu 1-2 par le Beerschot dans le match au sommet du week-end dernier, Eupen voulait se reprendre face à une équipe de Virton en perte de vitesse depuis le départ soudain de Dražen Brnčić à Mons.

La première mi-temps est d'ailleurs à l'avantage des Pandas, qui dominent les débats et se ménagent plusieurs occasions franches sans parvenir à conclure. C'est finalement un penalty qui a décanté la rencontre.

Eupen prend les commandes

Sur l'une des dernières phases arrêtées de la première mi-temps, Igor Plastun s'est fait accrocher, permettant à Ba-Muaka Simakala de faire la différence depuis les onze mètres (45e, 1-0).

Dos au mur, Virton a équilibré les échanges dans le deuxième acte et s'en est vu récompensé sous la forme de l'égalisation de Jean-Claude Ntenda peu avant l'heure de jeu. De quoi valoir au Kehrweg une dernière demi-heure sur le fil.

Virton revient à deux points

Et dans l'indécision, c'est l'Excel qui a arraché la victoire ! A dix minutes de la fin du temps réglementaire, Ihab Goudani El Baraka a complètement renversé la vapeur (79e, 1-2).





Eupen a alors poussé tant et plus, pensant (en vain) hériter d'un penalty dans le temps additionnel. Les hommes de Felice Mazzù s'inclinent donc 1-2 et restent bloqués à la troisième place, à neuf points du Beerschot et quatre de Dender. De son côté, Virton revient à deux points de son adversaire du soir.