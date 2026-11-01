Felice Mazzù ne retrouve pas le sourire : Eupen piégé par Virton à domicile

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Felice Mazzù ne retrouve pas le sourire : Eupen piégé par Virton à domicile
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Eupen a enchaîné une troisième défaite de rang en s'inclinant 1-2 contre Virton. Les Pandas avaient pourtant ouvert le score juste avant la pause.

Giflé 5-1 à Malines en Coupe, battu 1-2 par le Beerschot dans le match au sommet du week-end dernier, Eupen voulait se reprendre face à une équipe de Virton en perte de vitesse depuis le départ soudain de Dražen Brnčić à Mons.

La première mi-temps est d'ailleurs à l'avantage des Pandas, qui dominent les débats et se ménagent plusieurs occasions franches sans parvenir à conclure. C'est finalement un penalty qui a décanté la rencontre.

Eupen prend les commandes

Sur l'une des dernières phases arrêtées de la première mi-temps, Igor Plastun s'est fait accrocher, permettant à Ba-Muaka Simakala de faire la différence depuis les onze mètres (45e, 1-0).

Dos au mur, Virton a équilibré les échanges dans le deuxième acte et s'en est vu récompensé sous la forme de l'égalisation de Jean-Claude Ntenda peu avant l'heure de jeu. De quoi valoir au Kehrweg une dernière demi-heure sur le fil.

Virton revient à deux points

Et dans l'indécision, c'est l'Excel qui a arraché la victoire ! A dix minutes de la fin du temps réglementaire, Ihab Goudani El Baraka a complètement renversé la vapeur (79e, 1-2).

Eupen a alors poussé tant et plus, pensant (en vain) hériter d'un penalty dans le temps additionnel. Les hommes de Felice Mazzù s'inclinent donc 1-2 et restent bloqués à la troisième place, à neuf points du Beerschot et quatre de Dender. De son côté, Virton revient à deux points de son adversaire du soir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Eupen
Virton

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 9
La Gantoise La Gantoise 2-0 Lierse SK Lierse SK
RFC Seraing RFC Seraing 1-0 FC Liège FC Liège
Beerschot Beerschot 3-0 Francs Borains Francs Borains
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 3-4 KSK Hasselt KSK Hasselt
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 1-2 Virton Virton

Dernières réactions

Sandirap77 Sandirap77 a propos de "Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ? Union 60 Union 60 a propos de "J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis Pogi Pogi a propos de Pas de révolte, pas d'âme : au Standard, le problème est plus profond que le classement Pogi Pogi a propos de Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux Union 60 Union 60 a propos de Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht den strep den strep a propos de Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo 051961rouche 051961rouche a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved