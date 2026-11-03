Hans Vanaken a... été formé à Eindhoven : "Un retour au PSV ? Je ne sais pas..."

La rencontre de ce mercredi au PSV aura une signification particulière pour Hans Vanaken. Il y a bien longtemps, le capitaine brugeois a en effet passé plusieurs années à Eindhoven, avant de revenir en Belgique.

Le PSV Eindhoven n'a pas manqué de le rappeler, avec une photo d'archives montrant un tout jeune Hans Vanaken lors de ses années néerlandaises : de 2002 à 2006, soit de ses 10 à ses 14 ans, le Brugeois a porté le maillot de son adversaire en Champions League cette semaine.

Une période un peu oubliée par le grand public belge, puisque Vanaken s'est révélé ensuite à Lommel et, bien sûr, Lokeren avant de prendre une ampleur folle au Club de Bruges. Une ampleur qui lui vaut d'ailleurs le respect de Peter Bosz : le coach du PSV n'a pas caché qu'il "aimerait beaucoup" avoir un joueur comme Hans Vanaken à sa disposition.

Hans Vanaken heureux de retrouver le PSV Eindhoven

"Ca va plaisir d'entendre Bosz dire qu'il aimerait bien m'avoir dans son équipe. Mais vais-je un jour revenir au PSV ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas à l'ordre du jour", reconnaît le capitaine brugeois présent en conférence de presse ce mardi, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Je me sens bien au Club de Bruges, et je respecterai mon contrat".

Revenir au Phillips Stadion 20 ans plus tard lui fait cependant quelque chose. "C'est très chouette de revenir. J'ai beaucoup appris ici, surtout sur le plan technique", affirme Hans Vanaken. "Je n'allais pas beaucoup au stade, cependant, surtout au complexe d'entraînement, De Herdgang".

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Après vingt ans, le PSV a naturellement bien changé. "Ce serait beau de revoir des personnes que j'ai connues à l'époque, je ne sais juste pas si je les reconnaîtrais encore", sourit Vanaken. "Mais j'aurai beaucoup d'amis et de famille en tribune, car Eindhoven n'est qu'à 20-25 minutes de Lommel".