Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

Anderlecht est reparti du Jan Breydel avec un point et Colin Coosemans ne cachait pas sa satisfaction au coup de sifflet final. Un sentiment qui peut surprendre au regard des 32 % de possession affichés par les Mauves durant la rencontre. Le gardien estime pourtant que son équipe a non seulement obtenu un résultat positif, mais aussi proposé un football de qualité.

"Nous sommes très satisfaits de ce point, mais aussi du football que nous avons proposé", a déclaré Colin Coosemans au micro de DAZN. Pour le gardien, il est tout à fait normal qu'Anderlecht soit parfois contraint de reculer et de subir le jeu lorsqu'il se déplace sur la pelouse du Club de Bruges.

Coosemans voit des progrès à Anderlecht

"Il est logique que, sur le terrain du Club de Bruges, tu doives subir le match à certains moments et que nous reculions bas. Cela fait partie du jeu", a-t-il expliqué. Le portier estime que ce partage confirme les progrès réalisés par son équipe.

"Cela confirme que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons maintenant y ajouter un peu plus de régularité", a-t-il souligné. Coosemans a également rappelé les prestations encourageantes livrées précédemment contre Westerlo et Salzbourg, deux rencontres au cours desquelles il avait déjà apprécié le visage affiché par les Mauves.

Anderlecht avait un plan sur les six mètres

Le gardien s'est surtout réjoui de la capacité de son équipe à ressortir le ballon malgré le pressing brugeois. "Je trouve que nous avons plusieurs fois très bien joué à travers leur pressing", a-t-il expliqué.

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"Nous savons comment ils défendent sur les six mètres, en un contre un. Cela a ses avantages et ses inconvénients", a raconté Coosemans avec le sourire. "Cette fois, c'était un inconvénient pour eux."