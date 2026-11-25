Il y avait de grosses affiches au programme ce soir en Ligue des Champions. Le PSG, double champion en titre, et le Bayern Munich entraient notamment en action.

Le Paris Saint-Germain recevait l'AS Rome ce mercredi soir, avec à la clef une contre-performance puisque les doubles champions d'Europe en titre ont calé (2-2), et cèdent ainsi la tête de la phase de ligue au profit du Real Madrid.

Déception aussi pour Mika Godts, qui n'a pas débuté la rencontre malgré les absences de Khvisha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Le Diable Rouge a dû se contenter de monter au jeu à la 62e : le score était alors de 2-1, après un but d'Ousmane Dembélé sur penalty pour mettre son équipe aux commandes. Donyell Malen lui répondra, là aussi sur penalty, à la 78e.

Lille crée la sensation de la soirée face au Bayern

Magnifique soirée, par contre, pour le LOSC de Nathan Ngoy, de son côté titulaire. Depuis son poste de défenseur central, le Diable Rouge a même signé la passe décisive permettant à Ayase Ueda d'égaliser à la 62e, alors que Lille était mené depuis le quart d'heure sur un but d'Upamecano.

Mieux : à la 65e minute, c'est un auto-but d'Alexandar Pavlovic qui va permettre aux Dogues de prendre l'avance, une avance qu'ils ne lâcheront plus. Trois points surprenants et cruciaux pour le LOSC, qui comptait un 1/9 jusqu'ici dans cette compétition et n'est donc même pas encore dans le top 24.

Notons dans les autres matchs de la soirée les victoires de l'Inter Milan (2-0) contre Stuttgart, du Fenerbahçe (avec Lukaku pour les cinq dernières minutes seulement) au Chakhtar Donetsk (0-1) ainsi que de l'Atlético Madrid (2-0) contre le Viking FK. Toutes ces équipes sont au chaud dans le top 24.



