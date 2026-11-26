Vincent Kompany avait le masque à l'issue de la défaite du Bayern Munich à Lille. Mais aucun signe de résignation pour autant : Vince the Prince veut repartir de l'avant.

Après tous les contretemps subis en coulisse, il fallait bien que cela arrive : hier, le Bayern Munich a vécu sa première défaite de la saison à Lille. A cause des autres points perdus précédemment, les Bavarois ne sont que douzièmes au classement.

"Cette campagne de Ligue des champions n'est pas décidée aujourd'hui", tempère Vincent Kompany. "Le PSG n'a même jamais atteint le top huit auparavant et a quand même remporté la Ligue des champions à deux reprises sous ce nouveau format. Je ne cherche pas à enrober les choses, mais la Ligue des champions ne sera pas décidée aujourd'hui. Néanmoins, une défaite fait toujours un peu mal".

Vincent Kompany retient le positif sans se voiler la face

Son analyse du match se lit en deux temps : "La première mi-temps était bonne. Nous n'aurions vraiment pas pu faire beaucoup mieux. Bien sûr, il y avait certains détails, comme le positionnement dans la surface de réparation et des moments où nous aurions peut-être pu délivrer un centre".

"Mais nous avons aussi eu une grosse occasion par l'intermédiaire de Konrad, qui s'est retrouvé en duel face au gardien. Donc, oui, il y a définitivement des aspects positifs que nous pouvons retenir de ce match, en particulier de la première mi-temps. Mais bien sûr, le résultat était la chose la plus importante aujourd'hui", poursuit-il.

Le Bayern à côté de son sujet en deuxième mi-temps

La deuxième mi-temps était moins aboutie : "Nous n’avons tout simplement pas réussi à retrouver notre rythme. Et naturellement, cela signifie que vous n’avez plus la même liberté ni le même espace pour jouer comme vous le souhaiteriez et mener le match à bien sans difficulté. Nous avons essayé. Ce n’est pas une question d’énergie ou de quoi que ce soit de ce genre, et il n’y a aucun sous-entendu à ce sujet. Le deuxième but n’aurait bien sûr jamais dû être encaissé. Mais comme je l’ai dit, je connais ces situations par expérience. Je sais ce que cela signifie maintenant".



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Vincent Kompany est plus déterminé que jamais : "Il s'agit de momentum et de combativité. Nous devons simplement retrouver le chemin de la victoire et ensuite bâtir là-dessus, en gagnant non pas une seule fois, mais deux, trois, quatre fois, et remettre la machine en route. Il n'y a pas d'excuses. C'est tout simplement la réalité de la situation, et nous devons rester solidaires. Parfois, il faut savourer le combat et affronter le défi de front".