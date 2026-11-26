Le Club de Bruges n'a pas démérité mais s'est finalement incliné 0-3 contre Liverpool. Malgré leur mérite, les mines brugeoises étaient basses.

Derrière son masque de protection, Brandon Mechele a encore mis tout son coeur pour tenter de contenir Liverpool. Le Club y sera parvenu par moments, mais repart tout de même avec trois buts dans la besace.

"Hormis le premier quart d'heure, nous avons fait un bon match. En début de rencontre, nous étions trop timides, encore en train de chercher nos marques. C'est amer d'avoir encaissé ce premier but ; c'était peut-être le tournant du match", estime Mechele à notre micro.

Bruges moins concret

Autre joueur du Club frustré, Carlos Forbs ne fuyait pas ses responsabilités : "On ne finit pas sur un sentiment positif, vous vous en doutez. On aurait pu faire mieux. Moi, mais aussi mes équipiers".

"Je pense qu’on aurait pu tirer quelque chose de ce match aujourd’hui. Maintenant, il faut juste en tirer les enseignements. Ils ont aussi su saisir leur chance et c’est ce qui a fait la différence aujourd’hui", poursuit le Portugais.

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Liverpool, la meilleure équipe croisée par les Brugeois dans cette campagne ? "Je dirais que c’est similaire à l’Inter. Une équipe assez semblable, solide. Mais oui, ils étaient tout simplement meilleurs aujourd’hui sur le terrain".