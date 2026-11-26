Le Club de Bruges a finalement dû rendre les armes contre Liverpool. Un adversaire trop fort ? Il n'y a certainement aucune honte à ce que les Blauw en Zwart perdent un match en Ligue des champions : avec 9 points sur 15, ils restent plus proches du top 8 que de la 25e place. Mais une phrase a particulièrement irrité Marc Degryse.

Après la rencontre, Ivan Leko a notamment évoqué les budgets et les énormes différences entre le Club de Bruges et Liverpool. Il a ensuite immédiatement poursuivi sur ce sujet, en vue des matches à venir.

Un fait évident, mais Bruges doit-il toujours le rappeler ?

“Sur le papier, nous n'avons aucune chance quand on voit les budgets de Naples, Stuttgart et Bodø/Glimt", a déclaré l'entraîneur du Club de Bruges. Des propos qui ne sont pas passés auprès de Marc Degryse, qui a jugé cette sortie plutôt faible de la part du coach des Blauw-Zwart.

“Bart Verhaeghe a souvent utilisé une réponse similaire ces dernières années. Selon laquelle le Club n'a en principe jamais la moindre chance en Ligue des champions", s'est vivement agacé Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws.

Marc Degryse s'agace

"Eh bien, c'est aussi vrai dans l'autre sens. Il faut alors également le dire quand tu joues contre Malines, Courtrai ou Zulte Waregem, par exemple. Mais au Club, ils ne le disent pas. Arrêtez donc de faire cette comparaison. Vous avez toujours une chance", affirme-t-il fermement.

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Une communication pas à la hauteur des ambitions ? “Cela m'irrite depuis des années", conclut Degryse, soulagé que sur le terrain, ces années passées à croiser le fer avec la crème européenne amène les joueurs à monter sur le terrain sans complexe.