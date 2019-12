La Coupe se refuse encore au Sporting de Charleroi!

Zulte Waregem est le premier qualifié pour lees demi-finales de la Coupe de Belgique. Deux buts auront suffi aux hommes de Franky Dury pour dompter le Sporting de Charleroi (2-0). Fin d'une série de dix matchs sans victoire et des rêves de Coupe pour les Zèbres et leurs supporters.

Dans un stade à moitié vide, mais bien chauffé par les nombreux supporters carolos présents en tribunes, ce sont les troupes de Francky Dury qui imprimé le premier tempo à cette rencontre. Dès le premier coup de sifflet, on a senti les Essevée très concerné.

Des occasions, puis une blessure pour Fall

Et c’est pourtant Mamadou Fall qui a eu les deux premières grosses opportunités de la soirée. Il a concrétisé la première, mais était hors-jeu, avant de buter sur Bossut sur la seconde. Les deux seuls faits d’armes du Sénégalais, contraint de céder sa place sur blessure à David Henen, après moins de 20 minutes de jeu.

Dans un match très rythmé, les deux équipes se sont rendu coup pour coup durant les 45 minutes inaugurales. Avec des tentatives de Morioka d’un côté, de Cyle Larin de l’autre, qui sont passées à quelques centimètres de l’objectif. Ibrahima Seck et Kaveh Rezaei ont, eux aussi, tenté d’allumer la première mèche, mais sans réussite.

Banco pour Berahino!

C’est finalement en tout début de seconde période que Gideon Mensah et Saido Berahino, d’un une-deux parfaitement exécuté, ont mis la défense carolo en échec. Une action conclue par un subtil ballon piqué par l’international burundais.

Menés et contrariés par l’organisation flandrienne, les Zèbres ont dû attendre les 20 dernières minutes de jeu pour se montrer dangereux. Massimo Bruno a eu la plus belle occasion des visiteurs en seconde période, mais n’a pas pu transformer. Et Cyle Larin a mis fin aux espoirs carolos dans les arrêts de jeu.

Zulte Waregem enchaîne un quatrième succès de rang dans son stade et file en demi-finales de la Coupe de Belgique. La déception sera lourde pour des Carolos à qui le dernier carré de la Coupe se refuse une fois de plus. Focus sur le déplacement à Mouscron et la lutte pour les playoffs 1 désormais pour Karim Belhocine et ses joueurs...