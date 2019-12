Les supporters zébrés ont pourtant fait vibrer le Stade Arc-en-Ciel: "Exceptionnels!"

Si le Stade Arc-en-Ciel était très clairsemé, mardi soir, pour la réception de Charleroi, le public carolo avait répondu présent.

4147 spectateurs, c'est la maigre assistance enregistrée par Zulte Waregem pour le quart de finale de Coupe de Belgique contre Charleroi. Et pourtant, les visiteurs avaient fait le déplacement en masse: la tribune visiteuse était pleine à craquer (1100 places) et certains ont pu se procurer des tickets sur place, pour accroître encore ce nombre.

Et chauffer le Stade Arc-en-Ciel. "Ils ont été exceptionnels, comme d'habitude", insiste Steeven Willems. "Ils nous suivent partout, sont là à tous les matchs, et on essaye de leur rendre sur le terrain. Je suis très fier d'eux. C'est un exemple, en ce moment, en Belgique."