Kana tente timidement : "Bruges trop fort ? Non, je ne dirais pas ça ..."

Une classe d'écart : voilà ce qu'il y avait entre Bruges et Anderlecht ce jeudi soir. Les Blauw & Zwart n'ont rien concédé face à un Anderlecht dépassé.

En début de saison, le RSCA rechignait à exposer ses jeunes talents face aux médias. Les Yari Verschaeren, Jérémy Doku et Marco Kana étaient rarement envoyés à l'interview, jugés encore trop tendres pour l'exercice parfois délicat de l'interview à chaud. Mais depuis quelques semaines, Marco Kana, du haut de ses 17 ans, est envoyé en zone mixte presque systématiquement ; le jeune défenseur central est posé, réfléchi et peu enclin aux déclarations tapageuses. Formé à bonne école, donc.

"On a très mal commencé les deux mi-temps, c'est dommage. Par moments, quand on a pu poser notre jeu, on s'est créé des occasions, mais vraiment trop peu. Mais il faut continuer à croire en ce jeu-là, et surtout à croire en nos qualités, ce qu'on a peu fait aujourd'hui", regrettait Kana. "On savait qu'ils mettraient une grosse pression, mais on a prouvé que si on restait calmes, on était capables de poser notre jeu".

Problème de qualité ?

Mais une fois dans les seize derniers mètres, c'était le néant. Une seule phase a amené un réel danger, et la tête de Roofe est passée à côté. "Je ne pense pas que leur gardien ait eu un arrêt à faire", reconnaît Marco Kana. "Et ça, c'est évidemment trop peu quand on veut battre une équipe comme Bruges. C'est une grosse déception parce qu'on savait que c'était le chemin le plus rapide vers l'Europe".

Et si Bruges était tout simplement ... trop fort ? "Non, trop fort, je ne dirais pas et ce n'est pas une excuse pour le résultat quoi qu'il en soit. Trop de respect ? On reste Anderlecht, on respecte l'adversaire mais à domicile, on veut gagner, il n'est pas question de trop respecter l'adversaire. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons juste pas su saisir nos opportunités", conclut le jeune Mauve.