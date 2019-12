Premier contrat pro pour un jeune Anderlechtois

Il suit l'exemple de plusieurs de ses anciens coéquipiers en équipes de jeunes, déjà présents dans le noyau A.

Nayel Mehssatou a signé son premier contrat pro avec le RSC Anderlecht. Le jeune joueur, formé à Anderlecht depuis son plus jeune âge, s'est engagé jusqu'en 2022 avec le Sporting. Il rejoint Jérémy Doku, Marco Kana, Killian Sardella et Anouar Aït El Hadj, tous issus de sa génération et déjà actifs dans le noyau A mauve et blanc.