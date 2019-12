Clinton Mata : "On est ambitieux et on fera tout pour aller au bout"

Avec cette victoire, les Blauw en zwart peuvent rêver de faire le doublé championnat-coupe.

Le Club de Bruges a écarté le Sporting d'Anderlecht en quart de finale de la Coupe de Belgique jeudi soir. Une désillusion pour les Mauves et un soulagement pour les Brugeois.

"Les spectateurs diront que c'était une qualification facile mais je vous assure que ce n'était pas le cas. C'était un match très disputé", a commenté Clinton Mata au micro de RTL Sport.

"On avait à coeur de venir ici et de jouer notre football. C'est ce qu'on a fait et on a mérité cette victoire. Le premier but permet à l'autre équipe de sortir donc ça nous crée des espaces et on peut directement jouer dans le dos de la défense."

Bruges en route pour le doublé championnat-coupe ? "On est ambitieux et tout ce que je peux promettre c'est qu'on fera tout pour aller jusqu'au bout".