Vercauteren : "Il y a du positif ..."

Il n'y aura pas de conférence de presse ce vendredi à Anderlecht, le timing entre les rencontres de Coupe et de championnat étant trop court. Il faudra donc se contenter des déclarations de Frank Vercauteren après la rencontre de ce jeudi ...

Et ceux qui attendaient des déclarations fracassantes ou une analyse pointue en seront pour leurs frais : Franky Vercauteren préférait rester distant. Sur la course aux PO1, il n'a pas voulu s'avouer vaincu, mais ... "Combien d'opportunités avons-nous encore d'atteindre l'Europe ? ", s'interroge-t-il. "Il faut prendre match par match et y croire tant que c'est mathématiquement possible, tout en sachant que chaque match est difficile pour nous".

À commencer par un match très difficile dimanche contre Genk. On prend alors des nouvelles de Vincent Kompany : "S'il sera là dimanche ? Vous avez une boule de cristal ?", ironise Vercauteren. "Cependant, ça fait partie des points positifs de ce match. Kompany a joué 90 minutes, Chadli une demi-heure. C'est un pas en avant. Espérons qu'on puisse tirer des conclusions positives demain. Dans ce match, pendant 35 minutes, on a pu garder l'équilibre. En deuxième période et surtout après le deuxième but, ça a disparu", conclut-il. "Nous n'avons eu aucune réaction et Bruges a contrôlé le match".