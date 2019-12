Et sans Van Crombrugge, c'était fini à la pause ...

Anderlecht a tenu bon en première période grâce à certains très bons retours défensifs de la paire Kana-Kompany, parfois de Cobbaut, mais surtout grâce à un homme : Hendrik Van Crombrugge, décisif.

Il y avait un Diable Rouge entre les perches de chaque équipe ce jeudi, mais si Simon Mignolet a passé une soirée tranquille (pas un arrêt), Hendrik Van Crombrugge, lui, a été très sollicité. Comme à plusieurs reprises cette saison, l'ancien gardien de l'AS Eupen a presque eu autant de travail que quand il était Panda.

Dès les dix premières minutes, Van Crombrugge avait déjà sorti deux arrêts, évitant la douche froide d'entrée ; à la demi-heure, une nouvelle parade-réflexe fulgurante en face-à-face avec Ruud Vormer. Et après le 0-1, Van Crombrugge empêchera encore le 0-2 d'une parade du pied devant Vanaken. Le 0-2 viendra tout de même ... sur un corner que le gardien anderlechtois aura forcé d'une claquette devant Diatta. Un vrai show, inutile.

Mignolet admiratif

Son homologue et coéquipier en sélection ne pouvait qu'être admiratif. "Sans lui, on aurait vécu une soirée encore plus tranquille. Il a tout sorti, de la tête, du pied, de la main (sourire). C'est toujours difficile quand tu es gardien de but. Il vit une période difficile avec son club, mais ses prestations sont vraiment excellentes", pointe Mignolet.

"Van Crombrugge est un très bon gardien et un bon gars. C'est bien pour lui de faire ce genre de match, mais c'est frustrant parce qu'il fait ce qu'il peut et ce n'est pas assez".