Christian Benteke, le cadeau de Noël qu'il faut au FC Bruges ?

Christian Benteke a été évoqué comme cible du Club de Bruges pour ce mercato hivernal. Et s'il était le cadeau de Noël rêvé ?

Christian Benteke est en manque de temps de jeu en Angleterre. Récemment titulaire à deux reprises, il doit habituellement se contenter de montées au jeu et n'a clairement pas convaincu son entraîneur et le public qu'il pouvait être l'homme de la situation - pas un seul but inscrit cette saison, bilan dramatique pour un joueur qui en compte 70 en Premier League sous les maillots d'Aston Villa, Liverpool et Crystal Palace.

Cette saison est un moment-charnière pour Benteke : il y a deux ans, dans le creux déjà avec Palace, il avait sauté du groupe belge juste avant le Mondial 2018. Bientôt trentenaire, l'ancien du Standard et de Genk se retrouve dans la même situation et sait qu'il pourrait revivre le même traumatisme.

Bruges a besoin de lui, il a besoin de Bruges

Mais même à 29 ans, un buteur peut tout à fait rebondir s'il retrouve la confiance, d'autant plus que Christian est cette saison épargné par les blessures, pour la première fois depuis 2016-2017 (qu'il terminait avec 17 buts au compteur). Reste à savoir où, et c'est là que Bruges semble décidé à jouer sa carte.

L'étoile de Benteke en Angleterre a pâli. Après deux saisons difficiles, il aurait bien besoin d'air frais pour regonfler son capital confiance - mais la découverte d'un nouveau championnat, d'un nouvel environnement en pleine saison est un risque qui paraît énorme à six mois de l'Euro 2020. Un mauvais choix et c'est un second grand tournoi d'affilée (et le troisième au total) qui échappera à un joueur qui compte 15 buts en 37 matchs et avait longtemps été considéré comme le numéro 1 incontestable chez les Diables Rouges.

Le FC Bruges, de son côté, a un grand besoin d'efficacité, comme nous l'expliquions récemment. Mbaye Diagne ayant été le fiasco que l'on sait et David Okereke n'étant plus le joueur du début de saison. Jelle Vossen est sur le départ, Loïs Openda doit encore passer un palier ; Bruges a besoin d'une "machine à marquer", pour compenser notamment l'inefficacité chronique des Diatta, Dennis et Tau.

Le Club a déjà relancé brillamment Simon Mignolet, réalisant un exploit financier qu'on aurait cru impossible et en faisant le meilleur portier de Belgique (avec Hendrik Van Crombrugge). Christian Benteke serait un coup encore plus formidable (un prêt paraît plus envisageable qu'un achat), mais logique : l'attaquant connaît le championnat de Belgique comme sa poche, y ayant porté les couleurs de quatre clubs. Ses prestations récentes en sélection ont prouvé qu'en confiance, il était toujours capable de briller. Les retours réussis de Chadli et Mignolet (dans une moindre mesure celui de Mirallas) lui prouveront peut-être que le choix de la raison est en Venise du Nord ...