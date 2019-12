🎥 Une décennie de tifos : l'Olympique de Marseille rend hommage à ses supporters

ūüé• Une d√©cennie de tifos : l'Olympique de Marseille rend hommage √† ses supporters

Les années 2010 arrivent à leur terme et les bilans se multiplient. L'Olympique de Marseille y est allé du sien avec un top bien particulier : celui des plus beaux tifos de la décennie écoulée. Un bel hommage au Vélodrome et à ses supporters passionnés ...

L'OM a beau ne pas avoir vécu sa décennie la plus mémorable sur le plan des résultats, le public du vélodrome est resté fidèle à lui-même durant ces années 2010 : passionné, enflammé et souvent auteur de tifos mémorables. Le club phocéen a rendu hommage à ses supporters dans une vidéo présentant les plus beaux tifos de ces dernières années : à savourer !