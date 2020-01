Les Rouches ont eu chaud : "On a cru que les scénarios du mois de décembre allaient se répéter"

Malgré deux buts encaissés, Arnaud Bodart et les siens ont su ramener les trois points d'un déplacement difficile à Malines.

Pas de « clean sheet » pour Bodart, loin de là, mais le principal est acquis : trois points qui font particulièrement du bien au Standard, après une fin d’année très compliquée. Interviewé par Le Soir, le portier liégeois a pourtant bien cru que le scénario allait se reproduire :

"On a cru que les scénarios du mois de décembre allaient se répéter, avec l’ouverture du score, puis l’égalisation de Malines au retour des vestiaires. Et une autre égalisation juste après avoir repris l’avantage. Mais cette fois-ci, au lieu de reculer, on a continué à aller de l’avant".

Et le jeune gardien – qui a sorti quelques beaux arrêts à nouveau - de se montrer soulagé pour la suite : « Cette victoire va faire le plus grand bien, tant il était important de bien reprendre l’année 2020 ».