Pro League : Waasland-Beveren et Saint-Trond s'imposent

La 22e journée de Pro League se poursuit.

Ce samedi, Saint-Trond a stoppé sa mauvaise série en s'imposant 2-0 contre Courtrai. Milos Kostic, le nouvel entraîneur des Trudonnaires, a réussi son entrée en matière. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Colidio (54e) et De Bruyn (64e). Grâce à ces trois points, les Canaris prennent quatre points d'avance sur leur adversaire du jour.

De son côté, Waasland-Beveren s'est imposé par le plus petit écart du côté d'Ostende (0-1). L'unique but de la rencontre a été inscrit assez tôt dans la partie par Milosevic (4e). Les hommes d'Arnauld Mercier effectuent la bonne opération puisqu'avec leur victoire, ils dépassent Ostende et se retrouvent quatorzièmes avec 20 points.