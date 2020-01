Un "bon point" pour les Zèbres : "On a montré qu'on pouvait embêter le Club"

Un choc sans but, mais avec des enseignements positifs pour le Sporting de Charleroi? Au-delà du point ajouté à leur besace, les Zèbres ont surtout le sentiment d'avoir résisté au Club de Bruges. Encourageant, au vu du calendrier dantesque qui attend les Carolos...

Une première mi-temps équilibrée, un second acte plutôt dominé par Bruges: Charleroi peut-il se satisfaire du point glané contre le leader? "C’est un bon point", estime Joris Kayembe. "On voulait évidemment le gagner ce match, mais on l’a pas perdu et c’est le point positif qu'il faut retenir."

Pendant un peu plus d’une mi-temps, les Zèbres ont même tenu tête au leader. "On est rentré dans le match comme il le fallait. Avec un bon pressing et on jouait très haut. On les a empêchés de jouer. Et s'ils ont eu des occasions, c'est surtout à cause de quelques approximations de notre côté", analyse Karim Belhocine.

Bruges a fait reculer toutes les équipes de Belgique.

Mais le coach des Zèbres et sa nouvelle recrue en sont conscients: après le repos, c'est Bruges qui a pris les choses en main. "La qualité de Bruges nous a fait reculer et ça a été plus dur. Mais Bruges a fait reculer toutes les équipes de Belgique. On a su tenir le choc et c'est ce qu'il faut retenir", insiste Karim Belhocine.

Car le Club est resté muet. La preuve que Charleroi n’est pas dans le haut du tableau par hasard... "On a montré qu’on pouvait embêter Bruges. On avait bien préparé ce match et ça s’est vu, surtout en première période."