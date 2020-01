Michel Preud'homme méfiant avant Courtrai : "Ils ont remonté un handicap de deux goals contre Bruges"

Après avoir glané deux succès de suite en cette année 2020, le Standard aura à coeur de poursuivre sur sa lancée du côté de Courtrai. Mais les Rouches savent que se déplacer au Stade des Éperons d'or est loin d'être évident. D'ailleurs le Club de Bruges y a perdu des plumes dimanche dernier.

Le Standard a éprouvé des difficultés vendredi dernier contre Ostende (2-1). Néanmoins, les Rouches se sont imposés en fin de rencontre face à des Côtiers bien regroupés. "Les équipes adverses adoptent un schéma particulier quand elles viennent à Sclessin. Il faut tenter de reconnaitre rapidement leur système de jeu pour pouvoir réagir", explique Michel Preud'homme en conférence de presse en évoquant Ostende. "Puis faire sauter un verrou avec des joueurs bien organisés et disciplinés est loin d'être facile. Rappelez-vous le nul vierge du Club de Bruges face à Eupen... Malgré le manque de rythme, de gestes techniques et un terrain peu évident, nous sommes parvenus à trouver la solution. C'est le positif", a souligné MPH.

Le Standard rendra visite à Courtrai ce vendredi soir. Un adversaire qui a du mordant et qui a fait preuve de caractère lors de ses deux dernières rencontres. Un nul à l'Antwerp en Coupe (1-1) et un partage à domicile contre le Club de Bruges (2-2) en étant mené 0-2. "Courtrai est en confiance et dans une bonne période. Ils viennent de signer deux bons résultats. Un partage au Bosuil face à l'Antwerp et ils ont remonté un handicap de deux goals contre le Club de Bruges. Le Stade des Éperons d'or est un déplacement très compliqué", a conclu un Michel Preud'homme méfiant.