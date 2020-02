18 ans et premier but pour Charles De Ketelaere : "Ma troisième finale"

Charles De Ketelaere est en train de se faire une belle place dans l'effectif brugeois. Mercredi soir, il a permis au Club de Bruges d'éviter les prolongations et de se qualifier directement pour la finale de la Coupe de Belgique.

C'était son premier but de la saison. Mais ce n'est pas pour cela que le jeune homme n'avait pas réalisé de très belles prestations auparavant, à Courtrai notamment où il avait été très solide dans leu jeu, mais également à Anderlecht où il avait donné une passe décisive.

Son premier but avec les pros a encore plus attiré les médias. Sporza a interviewé le natif et joueur de Bruges après la rencontre : "Je suis soulagé et très heureux. Seule la qualification pour la finale était importante aujourd'hui et nous l'avons obtenue. C'est un moment fantastique, la meilleure chose dans ma jeune carrière. C'est un rêve d'enfant !".

Et De Ketelaere de conclure, le sourire aux lèvres : "Les gens sont venus me demander mon maillot après le match, mais je pense que je vais le garder celui-là (...) En mars, ce sera la 3ème fois que je me rendrai au Heysel. Les deux premières fois c'était contre le Standard et Anderlecht, mais en tant que supporter".