Il manquait un homme à Gand : "Sans Kums, le milieu ne fonctionnait pas aussi bien ..."

Sven Kums, suspendu, n'aurait de toute façon pas pu jouer le match face à Anderlecht. Remplacé par Marreh, il a manqué à La Gantoise.

Certes, Suleyman Marreh a fait un match honnête, mais il manquait clairement un homme à La Gantoise : Sven Kums. Peter Zulj et Albert Sambi Lokonga ont été parmi les meilleurs hommes sur le terrain. "Il y avait un problème à la construction", regrette Jess Thorup. "Vadis, Owusu, Marreh, Bezus - ça ne fonctionnait pas comme espéré".

D'où un changement tactique à la pause avec la sortie d'Elisha Owusu pour Brecht Dejaegee. "Je voulais amener autre chose", pointe le coach gantois. "Ils jouaient haut, nous n'avions pas vraiment de réponse. Avec Kums, ça aurait peut-être été différent, car il a énormément de variété dans son jeu".

Thomas Kaminski confirmait les dires de son entraîneur : "Avec Sven, Vadis a plus de libertés. Il n'a pas pu jouer son jeu habituel aujourd'hui et on en a souffert un peu".