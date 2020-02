Coronavirus : les mesures drastiques exigées pour la Ligue des Champions asiatique !

Le Champion du Japon, Yokohama F. Marinos, se déplace ce lundi soir chez le Champion sud-coréen, Jeonbuk Motors. Si ce match attirera peu de regards européens, il est à souligner les mesures fortes qu'ont prises les autorités asiatiques.

Dans un premier temps, tous les supporters devront se munir d'un masque pour éviter la propagation du virus. La Fédération asiatique va plus loin encore : la température corporelle de chaque personne présente sera en permanence évaluée. Tout supporter dont le corps sera plus chaud que 37,5 degrés sera amené à quitter le stade.

La semaine dernière, trois matchs du continent asiatique concernant des équipes chinoises avait déjà été reportés. D'ailleurs, le championnat chinois est provisoirement décalé, dans l'attente d'une disparition du coronavirus.

🚨 IMPORTANT INFO FOR TRAVELING FANS 🚨



Fans going to watch our #ACL2020 match v @ulsanFC will be required to fill out a health questionnaire upon entering the stadium. It’s in English and Japanese so no need to worry about miscommunication. #FCTokyo #AwayTokyo @TheAFCCL https://t.co/Xwu1iV4NAb