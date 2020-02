Flop à Bruges, transféré pour 20 millions et monstrueux contre la Juve: "J'ai ce niveau depuis un petit temps"

Le passage de l'international marocain n'aura pas laissé de grands souvenirs aux supporters brugeois. Il est pourtant en train de mettre la Serie A à ses pieds.

Le Hellas Verone, où Bruges l'a prêté en début de saison, n'avait d'ailleurs pas traîné pour lever l'option d'achat (estimée à 3,5 millions d'euros) et revendre Soufyan Amrabat dans la foulée. En échange d'un chèque de 20 millions d'euros, le Marocain a signé à la Fiorentina, mais termine la saison à Vérone.

Tant mieux pour le Hellas qui a pu compter sur son médian pour faire la différence contre la Juventus et se repositionner dans la course au top 6. Et tant mieux pour l'ancien Brugeois qui apprécie. "C'est important pour moi de me concentrer sur Vérone, je veux remercier le club pour la chance qu'il m'a donnée de m'exprimer en Serie A", explique-t-il à De Telegraaf.

Jouer l'Europe avant de partir?

Car avant d'arriver en Italie, il ne s'était pas tout à fait imposé à Feyenoord, puis à Bruges. Mais depuis le début de saison, il se fait une place au soleil en Italie.

"Aux Pays-Bas, tout le monde semble surpris, mais ça fait un petit temps que je joue à ce niveau", insiste Sofyan Amrabat qui, avant de vivre une nouvelle aventure avec la Viola, va tout faire pour tenter d'offrir un ticket européen au Hellas. "Mais on n'y pense pas. Le club a le plus petit budget de Serie A et on garde bien les pieds sur terre", conclut-il.