Un accord entre Chelsea et l'Ajax? Solide renfort en vue pour les Blues

Brillant avec l'Ajax, l'international marocain se rapproche de la Premier League.

Hakim Ziyech fait partie de ces Ajacides qui n'ont pas bougé après la fabuleuse campagne de Ligue des Champions de la saison dernière. Mais il pourrait tout de même suivre l'exemple des Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt et, lui, aussi partir à la découverte d'un championnat plus huppé.

Selon les informations du quotidien néerlandais AD, l'Ajax et Chelsea sont arrivés à un accord et le Marocain devrait rapidement signer un contrat avec les Blues, qu'il rejoindra à l'issue de la saison. Montant de l'opération estimé: 40 millions d'euros.