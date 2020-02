"Anderlecht? Sans doute le match de la dernière chance"

Sixième en fin d'année 2019, le Kavé paye au prix fort son début d'année complètement manqué. Mais pas encore au point de faire une croix définitive sur les playoffs 1...

Battu à Charleroi, le Kavé a laissé passer une occasion de mettre la pression sur Genk et les Malinois ne se font pas trop d'illusions: "Ça devient de plus en plus difficile de viser les playoffs 1", reconnaît Geoffry Hairemans.

"On ne doit plus en parler"

Pourtant, rien n'est encore fait: Malines qui n'est qu'à trois points de la sixième place (en attendant le résultat de Genk à l'Antwerp, jeudi soir). La rencontre de samedi, contre Anderlecht, sera sans doute capitale. "Ce sera peut-être le match de la dernière chance, contre un concurrent direct, mais on doit bien admettre qu'on est dans un creux."

Confirmation pour Arjan Winkels. "On ne doit plus parler de playoffs 1", souligne le défenseur central. "Ça n'a d'ailleurs jamais vraiment été l'objectif, mais comme on était dans le top 6 à la trêve, on a automatiquement commencé à y penser. Maintenant, nous devons surtout forger de bons résultats et on verra après. Jouer chaque rencontre pour la gagner, c'est tout ce qu'il reste à faire."