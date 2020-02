Leandro Trossard, enfin Diable Rouge ? " Je suis confiant, ma chance se présentera"

Roberto Martinez a, plusieurs fois, fait appel au champion de Belgique en titre de 25 ans. Mais Trossard a toujours eu de la poisse avec les blessures.

Par conséquent, il n'a finalement jamais disputé le moindre match avec les Diables Rouges. Il explique cette malchance dans une vidéo publiée par son actuel club de Brighton : "J'aurais dû débuter en septembre, mais je me suis blessé à l'aine. Une fois que j'étais rétabli, j'ai été appelé pour le match en Russie en novembre, mais je me suis foulé la cheville à l'entraînement et j'ai dû déclarer forfait, c'était frustrant".

Transféré pour 20 millions cet été en Premier League, Leandro Trossard sait que son heure viendra car le sélectionneur national croit en lui : "Le sélectionneur a dit que si je continue à jouer comme je l'ai fait, ma chance se présentera et je suis confiant que mes débuts arriveront tôt ou tard."

Enfin, l'ancien Limbourgeois est également revenu sur la capacité de Genk à former des talents : "Je ne sais pas quel est le secret. Genk possède une grande académie, mais la Belgique a beaucoup de joueurs talentueux. Genk veut que ses joueurs soient positifs et jouent avec une mentalité offensive. Ils ont produit tellement de bons joueurs qu'ils sont un exemple pour les plus jeunes, si tu travailles dur, tu auras ta chance".