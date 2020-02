"L'une des meilleures équipes de Jupiler Pro League, mais nous méritions mieux"

Eupen n'était pas loin de créer la surprise ce week-end en faisant trébucher La Gantoise. Mais les Buffalos se sont imposés durant les derniers instants de la rencontre (2-3).

"Je suis satisfait de la performance de mes joueurs. Je pense qu'un match nul aurait été un résultat plus correct", concède Benat San Jose à l'issue de la rencontre. "Nous avons livré un très bon match contre l'une des meilleures équipes de Jupiler Pro League", souligne le coach d'Eupen.

Les Pandas sont revenus deux fois au score. "Nous avons joué haut et mis la pression, mais cela comporte naturellement des risques. C'est ma responsabilité en tant qu'entraîneur. Je suis fier que nous jouions si courageusement. Nous avons montré de la personnalité et une belle mentalité. Mais encaisser ce but tardif est frustrant et nous sommes naturellement très déçus, car nous méritions mieux", a conclu le technicien espagnol.