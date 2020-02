Ivan De Witte botte en touche sur les droits TV et veut réformer le championnat

Le Président des Buffalos ne sera pas présent à la prochaine assemblée de la Pro League. Pour cause, La Gantoise se déplace à Rome cette semaine. Cela n'a pas empêché Ivan De Witte de donner son avis sur les sujets chauds du moment.

Droits TV

La direction gantoise a changé de position et s'est finalement rangée avec 22 des autres clubs professionnels belges. De Witte explique les raisons de son refus initial pour Sporza : "Il y avait trois raisons. La différence de prix entre droits exclusifs et non-exclusifs, la qualité de la diffusion, et aussi d'autres garanties. Finalement, la dernière réunion nous a convaincu".

L'homme fort de La Gantoise n'évoque pas ce qui paraît pourtant être la principale raison ; le conflit d'intérêt avec Telenet, concurrent d'Eleven et grand sponsor des Buffalos. Finalement, il n'y a plus que l'Antwerp qui doit encore (peut-être) accepter le nouveau contrat. Selon eux, c'est la répartition qui ne convainc pas.

Nouveau format

Ivan De Witte s'est également montré très critique de l'actuel format D1A/D1B. Il explique préférer plus d'équilibre entre les deux championnats professionnels belges : "La Belgique n'est pas assez grande pour accueillir tant de clubs pros. Personnellement, je préfèrerais une D1A avec 14 clubs et une D1B avec 10 clubs".