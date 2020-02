Le but que Vincent Kompany espérait: "Heureux de marquer ici, devant ce public!"

Le capitaine du Sporting a retrouvé le chemin des filets au Parc Astrid, après plus de 14 longues années d'attente.

Son dernier but, à domicile, pour Anderlecht, Vincent Kompany l'avait inscrit... contre le Standard, le 14 avril 2005.

Près de 15 ans plus tard, Vince The Prince était évidemment ravi à l'issue du match. "J'étais vraiment très content d'avoir marqué. En principe, je suis aussi heureux de garder le zéro ou si je fais un tacle qui permet d'éviter un but, mais c'était un moment important. Je voulais vraiment marquer à nouveau ici, devant ce public."

"Marquer ici, c'était un rêve de gosse, que j'ai commencé à nourrir quand j'avais six ans et c'est toujours un rêve, aujourd'hui, à 33 ans. Je suis toujours aussi heureux et chaque minute que je suis reconnaissant pour chaque minute que je peux passer sur ce terrain!"