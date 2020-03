Orphelin de son grand rival, Lionel Messi ne marque plus les Clasicos de son empreinte

Un nouveau Clasico sans Cristiano Ronaldo, un nouveau Clasico sans but pour Lionel Messi...

Les Clasicos ne réussissent plus à Lionel Messi. Si l'Argentin reste, et de loin, le meilleur buteur de l'histoire de la rivalité entre le Barça et le Real (il a marqué à 26 reprises contre le Real!), le Ballon d'Or ne trouve plus l'ouverture depuis près de deux ans.

Depuis que Cristiano Ronaldo a quitté l'Espagne pour l'Italie, Lionel Messi n'a plus marqué: soit cinq Clasicos (il en a manqué un sur blessure) sans marquer, une disette inhabituelle pour l'Argentin.