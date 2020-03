Jess Thorup amer : "Je n'ai pas reconnu mon équipe"

Les Buffalos étaient pourtant fiers du "Fort Ghelamco" cette forteresse où aucune équipe n'était parvenue à gagner cette saison.

Cette série a été brisée par un Sporting de Charleroi inspiré, organisé et efficace : "Je souhaite tout d'abord féliciter mon confrère", débutait l'entraineur Danois en conférence de presse après la rencontre.

Avant de poursuivre son analyse : "Je n'ai pas reconnu mon équipe ce soir. Il n'y avait pas de mouvements sans ballons, nous portions trop le ballon, je suis très déçu. Et je n'ai pas vu de réaction non plus après notre défaite au Cercle."

Le coach Buffalo a réalisé que cette défaite combinée à la victoire des Blauw & Zwart pourrait être un tournant dans la course au titre : "Tant qu'il y aura de l'espoir, nous essaierons de remporter le plus grand nombre de rencontres possibles. J'espère que nous terminerons aussi haut que possible au classement, à la fin du mois de mai. Mais à mon avis, il semble que Bruges est trop loin devant et que les autres équipes devront surtout se battre pour la deuxième place."