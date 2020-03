Brillants ou dans le doute: le baromètre des gardiens de Pro League!

Alors que la phase classique se termine petit coup d'oeil dans le rétro sur les prestations des gardiens des clubs du top en Belgique.

Club de Bruges: l'affaire du mercato estival!

Après le départ de Ludovic Butelle, le Club de Bruges aura longtemps tergiversé pour se trouver son gardien titulaire. Ethan Horvath, Kenneth Vermeer, Guillaume Hubert, Karlo Letica ou encore Vladimir Gabulov se sont succédé, sans convaincre, dans les buts des Blauw en Zwart. En rameutant Simon Mignolet, le Club de Bruges a dépensé une certaine somme, mais l'investissement en valait la chandelle. Gardien le plus efficace de Pro League (16 clean sheets), Simon Mignolet est un atout indéniable pour Philippe Clement et Bruges fera tout pour le convaincre de prolonger l'aventure à l'issue de la saison.

Si le Sporting de Charleroi terminera la phase classique sur le podium de Pro League, c'est autant à sa rigueur défensive qu'à son efficacité offensive que le Sporting le doit. Avec 12 clean sheets, Nicolas Penneteau a encore assuré le show entre les perches carolos cette saison. Constant malgré ses 39 ans, le Français

Anderlecht et le Standard: des gardiens qui sortent du lot

Peut-être et même sûrement le transfert le plus réussi de l'été d'Anderlecht. Après de belles saisons à Eupen, Hendrik Van Crombrugge confirme entre les perches du Sporting d'Anderlecht où il est le joueur le plus régulier de la saison. Et les Mauves peuvent clairement miser sur lui la saison prochaine.

Verdict identique à Sclessin et pourtant, c'était sans doute moins attendu. Memo Ochoa parti, Vanja Milinkovic-Savic était arrivé pour lui succéder, mais c'est bien Arnaud Bodart qui s'est installé entre les perches liégeoises. Avec une réussite évidente: à l'image de Hendrik Van Crombrugge à Anderlecht, le jeune Liégeois est le Standardman le plus régulier de l'effectif de Michel Preud'homme.

Ca se passe bien à Gand et à l'Antwerp

Un peu plus d'un an après le départ de Lovre Kalinic, Thomas Kaminski a mis tout le monde d'accord chez les Buffalos. Le dernier rempart gantoise enchaîne les prestations convaincantes et prouve que son club a fait le bon choix en allant le chercher en début d'année 2019.

Pas de problème non plus pour Sinan Bolat à l'Antwerp. Le portier turc fait partie des éléments sur lesquels Laszlo Bölöni peut compter, mais son avenir s'écrit en pointillé au Bosuil. L'ancien Standardman arrive en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé. Sera-t-il encore Anversois la saison prochaine? Lla question reste pour l'instant en suspens...