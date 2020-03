Avis aux amateurs : Football Manager 2020 est en accès gratuit !

La plate-forme de jeux vidéos Steam et les développeurs Sega et Sports Interactive avaient une excellente nouvelle pour les gamers et fans de football coincés chez eux !

Si vous êtes amateurs de jeux vidéos, et plus précisément de Football Manager, ou simplement fans de football et en manque (comme nous tous), Sega et Sports Interactive avaient une excellente nouvelle pour vous ce mercredi : le célèbre jeu vidéo Football Manager (édition 2020, la plus récente) sera en accès libre et gratuit via la plate-forme de jeux vidéos Steam, jusqu'au 25 mars prochain !

Si vous n'avez jamais essayé ce jeu de gestion très réaliste et acclamé dans le monde entier, y compris par les scouts et professionnels du milieu, c'est l'occasion ...