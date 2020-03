Certains clubs de Pro League veulent encore s'entraîner en petits groupes: "Le sujet sera abordé ce mercredi"

Si la plupart des clubs de Pro League ont arrêté leurs entraînements et donné des programmes individuels à leurs joueurs, certains aimeraient poursuivre les séances en petits groupes. Encore possible? Sans doute pas, mais la Pro League fera le point mercredi après-midi...

Ce mercredi, la Gantoise a décidé de laisser ses joueurs à la maison. Mais, comme le Club de Bruges, les Buffalos souhaiteraient permettre à leurs joueurs de s'entraîner en petits groupes.

Mais ce qui était encore possible en début de semaine, ne l'est probablement plus aujourd'hui. "J'ai encore été en contact avec le Dr Van Ranst (qui fait partie du comité scientifique créé par les autorités belges autour de l'épidémie) lundi. Et en respectant certaines consignes, les clubs pouvaient encore le faire.", nous explique Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League.

Mais les décisions, annoncées par le gouvernement mardi soir, devraient, en toute logique, changer cette donne. "C'est un sujet qui sera abordé mercredi, lors de la réunion en vidéoconférence de la Pro League", insiste Stijn Van Bever. "Nous allons évidemment voir ce qui est encore possible et ce qui ne l'est plus", ajoute-t-il.