Une D1A à 18 la saison prochaine ? C'est l'une des possibilités envisagées par la Pro League !

Et si le championnat ne pouvait pas reprendre ? C'est une éventualité, en fonction de la date à laquelle la crise sanitaire du coronavirus se calmera. Et dans ce cas, il faudra envisager une saison 2020-2021 ... un peu spéciale.

La Pro League s'est réunie ce mercredi pour discuter des scénarios à envisager en cas de reprise ou non de la saison 2019-2020 des championnats de D1A et D1B. Et l'un des scénarios n'est pas à exclure : celui ... d'une clôture pure et simple de la saison, sans pouvoir jouer un match de plus. Auquel cas les promus et relégués ne pourraient être déterminés : Waasland-Beveren avait encore une chance de maintien et la finale retour entre le Beerschot et OHL n'a pas pu être disputée.

Dans ce cas, une seule option : disputer la saison 2020-2021 à ... 18 clubs, avec Waasland-Beveren, le Beerschot et OHL. D'après la presse néerlandophone, ce format à 18 équipes impliquerait également une refonte du championnat : la saison ne se terminerait pas par des Playoffs et il y aurait probablement plusieurs relégués.