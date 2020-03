Ivan Leko pointe ce qu'il manque cruellement au Standard : "Cela a toujours été la force des équipes de Michel Preud'homme"

Champion de Belgique en 2018 avec le Club de Bruges, le technicien croate a donné son opinion concernant le Standard de Liège.

Ivan Leko a accordé un entretien à nos confrères de Sport/Footmagazine dans lequel il évoque la Jupiler Pro League. Le Croate s'est exprimé notamment au sujet du Standard et de son coach Michel Preud'homme.

"Michel est un coach qui sait mettre en place des équipes qui font des résultats", explique l'ancien coach du Club de Bruges. "Et en début de saison, c'était le cas, ils enchaînaient les victoires. Mais par la suite, ils ont été irréguliers. C'est le problème de cette équipe : on ne sait jamais si on va voir un grand Standard ou un Standard fébrile. Et pour lutter pour les trophées, il faut pouvoir être stable. Quand je vois ce Standard, c'est vrai qu'il me manque de la stabilité défensive. Et ça a toujours été la force des équipes de Michel : un bloc organisé, solide, et des transitions rapides avec des joueurs qui savent te faire gagner des matchs", a souligné Ivan Leko.