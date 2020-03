Ivan Leko sous le charme d'un joueur Carolo : "Il a sa place dans n'importe quelle équipe belge"

Ivan Leko avait entrainé le Club de Bruges avant de céder sa place à un autre ancien joueur de la maison : Philippe Clément.

Le Croate a ensuite rejoint le Golfe et Abu Dhabi, une aventure qui a tourné court vu que le Croate est actuellement sans employeur. Néanmoins, il continue à suivre le football belge de très près pour, qui sait, faire son retour en JPL très bientôt.

De son analyse, la belle performance du Sporting de Charleroi a particulièrement attiré son attention, et Leko juge Marco Ilaimaharitra comme la pièce maitresse des Zèbres depuis plusieurs saisons maintenant.

"Il ne marque pas directement les esprits des gens, car il ne marque pas beaucoup et ne donne pas beaucoup d'assists comme peuvent le faire d'autres joueurs. Mais il fait la différence au niveau du jeu. Je suis convaincu qu'il a sa place dans n'importe quelle équipe belge, et même dans des championnats plus relevés", confiait Ivan Leko dans les colonnes de Sport/Footmagazine.