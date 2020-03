Anderlecht encore pointé du doigt : après deux clubs de D1A, un club de D1B conteste la licence du RSCA !

Le RSCA a-t-il du souci à se faire ? Les clubs pointant du doigt l'obtention de leur licence par les Mauves commencent à devenir nombreux ...

Deux clubs de D1A avaient déjà décidé de contester la licence du RSC Anderlecht : Waasland-Beveren pour conflit d'intérêts en raison du fait que Wouter Vandenhaute, consultant externe du club, soit également co-propriétaire d'une agence de management de joueurs, et le KV Ostende, pour lequel Marc Coucke serait encore trop impliqué dans les affaires internes du club côtier et qui dénonce donc là aussi un conflit d'intérêts.

Cette fois, rapportent la Dernière Heure et la RTBF, c'est au tour de l'Excelsior Virton de passer à l'offensive. Les Gaumais avaient déjà pointé du doigt et taclé assez sévèrement l'obtention par Anderlecht de sa licence dans un long communiqué (plus de détails par ici), ils auraient décidé d'aller plus loin et saisi le CBAS.