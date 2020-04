La fin de la saison 2019-2020, êtes-vous pour ou contre ?

La saison 2019-2020 semble bel et bien terminée : si rien d'officiel n'a été annoncé, la Pro League a conseillé aux clubs de stopper la saison sans disputer la 29e journée.

Votre avis nous intéresse : cette décision, selon vous, est-elle la bonne ? Pensez-vous qu'il aurait fallu disputer la saison classique jusqu'à son terme ? Tenter de disputer les Playoffs sous quelque forme que ce soit ?

Pour rappel, cet après-midi, au terme d'une réunion, la Pro League a conseillé aux clubs professionnels belges d'arrêter définitivement le championnat, sans disputer la 30e journée, la finale retour pour la montée et - naturellement - les Playoffs. La finale de la Croky Cup, elle, devrait bel et bien être jouée à une date qui reste à déterminer.

Les conséquences sont une D1A à 18 la saison prochaine, avec Waasland-Beveren, le Beerschot et OHL. D'autres adaptations, comme une absence de PO1 la saison prochaine, un nombre plus élevé de descendants, etc ... seront encore à déterminer.