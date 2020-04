Ritchie De Laet: "Jouer la finale de Coupe sans public? Non merci"

L'hypothèse d'une finale de Coupe de Belgique à huis clos ne séduit pas les principaux intéressés.

S'il n'y avait qu'un match à sauver de ce qui reste de la saison belge, c'est sans doute vers celui-là qu'irait la Pro League. Plus encore que la finale retour de D1B, les décideurs du football belge espèrent pouvoir faire jouer la finale de la Coupe de Belgique qui doit opposer l'Antwerp au Club de Bruges.

Quitte à la jouer à huis clos? Certains joueurs se sont opposés à cette idée et c'est aussi l'avis de Ritchie De Laet. "Jouer la finale sans public ou ne pas la jouer du tout? Ne pas la jouer du tout", répond, du tac au tac, le latéral anversois dans un questions-réponses publié par le Great Old sur les réseaux sociaux.

Et il argumente: "Surtout pour l'Antwerp, où les supporters sont si spéciaux. S'ils ne peuvent participer et vivre cette finale, alors je préfère ne pas y participer non plus."