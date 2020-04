Victor Osimhen aurait pu jouer pour deux autres clubs de Pro League avant de signer à Charleroi !

Dans un entretien accordé à The Independent, Victor Osimhen a révélé qu'il aurait pu jouer pour deux autres clubs de Pro League avant de signer à Charleroi.

Parti rejoindre Lille l'été dernier en provenance de Charleroi, Victor Osimhen est désormais courtisé par de nombreux clubs européens. Si la réussite ouvre aujourd'hui les bras au nigérian, tout n'a pas été facile pour lui auparavant. En effet, alors qu'il appartenait à Wolfsburg, l'attaquant de 21 ans a contracté le paludisme au cours de l'été 2019 lors d'un séjour effectué dans son pays natal.

Dans des propos accordés à The Independant, le joueur est revenu sur cette période difficile. "Quand j'ai essayé de revenir à Wolfsburg, j'ai été mis en quarantaine pendant deux semaines en Allemagne. J'ai parlé au club et l'entraîneur m'a fait comprendre qu'il n'avait plus besoin de moi. J'ai demandé à être prêté, même si c'était dans un club de division trois ou quatre. Je voulais juste jouer au football, je savais que j'avais le talent et la qualité."

C'est alors que le natif de Lagos s'est rendu en Belgique pour trouver un nouveau point de chute, comme l'a expliqué le principal intéressé. Celui-ci a également révélé qu'il avait d'abord été refusé à Zulte Waregem et au Club Bruges avant de signer au Sporting Charleroi, les deux clubs flamands ayant remis en cause son état physique, affaibli par la maladie.



"Je suis allé en Belgique à Zulte avec mon agent pour un examen médical et j'ai été rejeté. Je suis allé à Bruges et j'ai été rejeté. Enfin, Charleroi est venu me chercher, ce qui a vraiment commencé ma carrière de football."