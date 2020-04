Anderlecht veut renforcer son staff et s'attaque à un adjoint devenu champion avec le Club de Bruges sous Leko

Maintenant que Pär Zetterberg est parti, il y a de la place dans l'équipe technique d'Anderlecht pour un assistant supplémentaire.

Le directeur sportif d'Anderlecht, Peter Verbeke a donc proposé à Edward Still (29 ans) de travailler comme entraîneur adjoint de Vercauteren, comme le relate nos confrères de Het Nieuwslad.

Still a été le T3 d'Ivan Leko au Club de Bruges et le Belge d'origine anglaise a aidé le Club à remporter le titre il y a deux saisons. Lorsque Leko est parti pour Al Ain, il a voulu emmener Still avec lui, mais ce dernier a refusé.

Edward Still serait séduit par la proposition d'Anderlecht. Ce n'est pas un nom ronflant et il est beaucoup moins cher que Zetterberg, mais il est connu pour sa grande éthique de travail. Il l'a également démontré en tant qu'analyste vidéo de Yannick Ferrera à Saint-Trond et en tant qu'entraîneur des jeunes à Waver et Rixensart. Anderlecht s'est également renseigné sur son frère Will, mais qui celui souhaite rester T2 au Beerschot qui devrait retrouver l'élite du football belge.